Ремонт пылесосов в Алматы с компанией РБТ

Тест-драйв: Машем году, Драйву и Мазде CX-30 из Subaru XV и Peugeot 2008 Обходимся без шипов. «Пыж» обут в Continental Viking Contact 7 комфортной размерности 215/60 R17. Для остальных выбрана Hakkapeliitta R3 SUV: 215/55 ...

Кроссовер Dongfeng Haoji опробует новую платформу Среднеразмерный паркетник, сопоставимый со «вторым» Дунфэном 580, дебютирует в марте 2022 года и встанет на ступеньку выше Дунфэна AX7. Обе подвески ...

The Guardian: найдена причина головной боли после употребления красного вина Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, чтобы разгадать загадку о головной боли после употребления красного вина. Их работа была...

Эксперты Роскачества поведали, как защитить смартфон от холода Советы экспертов Роскачества помогут сохранить ваш смартфон в хорошем состоянии даже в экстремальной погоде. Летом бывают очень жаркие дни, которые м...

Дороже на 50%: Tesla представила авто Cybertruck В четверг, 30 ноября, компания Tesla провела давно анонсированную презентацию электропикапов Cybertruck, в которой участвовал владелец компании Илон ...

Производители электромобилей увеличили скидки на фоне падения спроса Мировые автопроизводители существенно увеличили скидки на электромобили в попытках замедлить ослабление спроса на них. Об этом пишет Financial Times ...

Пользователи X раскритиковали президента Польши за желание сберечь американских солдат После заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости прекратить действия России для защиты американских солдат от возможной гибели, пользова...

Нидерландская журналистка о роли ЧВК «Вагнер» в судьбе России: «она дает нации надежду на победу» Коллективный Запад ведет полномасштабную войну против РФ, которой для победы необходимо сплотить свои ряды и отбросить в сторону все существующие вну...

Перспективы развития кибербезопасности в российском телекоммуникационном секторе Современный мир все больше становится цифровым, это происходит день ото дня, и телекоммуникационный сектор играет важную роль в этом процессе. Однако...

Внедрение новых технологий: как они улучшили покрытие мобильной связи в России Внедрение новых технологий существенно повлияло на покрытие мобильной сети в России, обеспечивая более широкий охват и повышенную скорость передачи д...

Apple показала новые MacBook Pro и iMac Американская компания Apple представила новые продукты - iMac и MacBook Pro. У них есть чипы третьего поколения M3, M3 Pro и M3 Max. Их продажи старт...

Как купить смартфон и сэкономить: 5 секретов, которые работают Мы расскажем, почему сейчас лучшее время покупать новый смартфон, почему им должен быть не iPhone 15 и как сэкономить на покупке новой техники. Вся ж...

Теневое истребление лесов оставило Сергея Шеверду без отпуска Задержанный министр лесного хозяйства Иркутской области может потянуть за собой и других видных «шишек» городской администрации вплоть до губернатора...

Страшно жить: В Башкирии орудуют бандиты, выдающие себя за военных Известный в башкирском городе «подполковник» в очередной раз заставил горожан понервничать, рассказывая о своей любви к издевательствам. В Башкирии с...

Психолог дала советы тем, кто боится возвращаться в Украину Некоторые украинцы, выехавшие за границу из-за российской войны, боятся возвращаться в родную страну во время боевых действий. О том, как побороть эт...

Эксперты назвали главную опасность удаленной работы Ведущие эксперты утверждают, что работа на дому вредит психическому здоровью. В частности, приводит к развитию тревоги, депрессии и расстройства пище...

В Торопце обустроили архитектурно-художественную подсветку исторических зданий В Торопце, который отметит 950-летие в следующем году, выполнен монтаж архитектурно-художественной подсветки. Это одно из мероприятий проекта по форм...

Проклятие Евгения Зиничева Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы Вадима Сойникова- бывшего сотрудника СЭБ ФСБ РФ, экс-главу аппарата главы МЧС Евге...

Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова Как стало известно Rucriminal.info, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобаль...

Продажа электромобилей в Москве Приобрести электромобили из Китая в компании «Автотрейдер» может каждый желающий. Кстати, популярность такого рода транспортных средств с каждым годо...

Интернет-магазин автомобильных шин как прибыльный бизнес В эпоху цифровизации экономики интернет-торговля занимает все более значимое место в бизнес-пространстве. Особенно это касается рынка автомобильных ш...

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер во второй раз станут родителями Алисия Викандер появилась на гала-концерте в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На красной дорожке 35-летняя актриса позировала в прозрачном тёмно-з...

Nintendo Switch или PlayStation Portal: какую портативную консоль выбрать? Nintendo доминировала на рынке портативных игровых устройств с успешной серией DS, которая в конечном итоге превратилась в линейку Nintendo Switch. Х...

Топ-3 рождественских боевика Рождественские боевики — это один из самых популярных жанров рождественских фильмов. Есть много разных рождественских боевиков, но некоторые из...

ТОП 10 паттернов Технического анализа [форекс, криптовалют, фондового рынка] Сегодня мы с вами рассмотрим ТОП 10 Классических паттернов технического анализа. Она все уже давно опубликованы на этом сайте, но так как кол-во стра...

ТОП 10 стратегий на Bollinger Bands И так, очередная подборка ТОП стратегий этого сайта: на этот раз это торговые системы на основе полос Боллинжера / Bollinger Bands. Именно стратегии ...

Итоги 31.05: Ситуация в Бахмуте и еще не победа Зеленский провел Ставку: Сырский заявил о стабилизации в Бахмуте Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верхов...

Итоги 28.04: Удар по Умани и бои за Бахмут Враг ударил ракетами по Умани Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. В результате ракет...

Украинские ученые обнаружили новый вид пиявок Украинские ученые открыли новый вид антарктических пиявок, предки которых миллионы лет назад мигрировали в Арктику, а затем вернулись в Антарктику. О...

Биологи обнаружили считавшееся вымершим животное В Индонезии ученые обнаружили ехидну Аттенборо, которую в последний раз видели более 60 лет назад. Ученые считали, что этот вид млекопитающих вымер, ...

Горькие плоды познания. Ученые доказали, что пессимисты умнее оптимистов В большом исследовании, включающем более 36 тысяч семей, ученые доказали, что к оптимизму более склонны «недалекие люди», и что пессимисты в целом го...

«Бегуны» и «чушпан» Зеленский. Как выглядело «слово пацана» на Украине Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал жаркие дебаты в российском обществе. Одни увидели в нем горькую правду о жизни подростков в позднем С...

В сети появились рендеры Sony Xperia 1 V Мы надеемся, что Xperia 1 V уже не за горами. По-прежнему существует определенная вероятность того, что телефон появится на выставке MWC в Барселоне ...

Samsung показала Galaxy S23 и S23+ с обновленным дизайном Вслед за Galaxy S23 Ultra сегодня показали и обновление базовых моделей Galaxy S. И хотя Samsung улучшила основные аппаратные и программные функции, ...

На компьютерные игры в 2021 году ушло 180 млрд долларов В 2021 году более 180 миллиардов долларов в мире потратили на компьютерные игры. Об этом говорится в отчете маркетинговой компании Newzoo о продажах ...

Названа лучшая компьютерная игра 2021 года Лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards стала It Takes Two от студии Hazelight Games. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации также ...

Индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума Небольшим ростом основных котировок завершились в понедельник торги на Нью-йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой а...

НАПК создал базу похищенных РФ культурных ценностей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает в рамках проекта "Война и искусство" новый раздел - "Украденное наследие...

В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, уничтоженными РФ В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, которые украла или уничтожила Россия. Средства по их продаже пойдут на восстановление домов в...

Антивирусная кампания перед Новым годом Наступает последний месяц года, который всегда бывает заполнен приятными предновогодними хлопотами. Параллельно вирусы, грипп и ковид вносят свои кор...

Перечислены полезные свойства мандаринов Мандарины — это фрукты, богатые питательными веществами, и они имеют несколько полезных свойств. Вот некоторые из них: Высокое содержание витам...

НБА: Чикаго побеждает Милуоки, Сан-Антонио проигрывает 13 игру подряд Неожиданно завершился минувшей ночью в НБА поединок в Чикаго. Местные "быки" принимали одного из лидеров Востока - Милуоки, и победили в овертайме 12...

НБА: Лейкерс бьет Детройт, Клипперс - Сакраменто Оба клуба из Лос-Анджелеса одержали уверенные победы над своими соперниками минувшей ночью в НБА. Лейкерс гостили в Детройте и разгромили главного ау...

Вкусные куриные крылышки: лучшие рецепты Куриные крылышки – это универсальный продукт, ведь из него можно приготовить множество блюд – и запечь, и пожарить, и отварить, и использовать в каче...

Готовим ароматный шашлык в духовке: лучшие рецепты Шашлык можно приготовить не только на гриле, но и в духовке. Кроме того, таким образом он получается нежным, ароматным и полезным. Приготовить шашлык...

Цена золота установила исторический рекорд Цена на золото установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME) в понедельник, 4 декабря.http://46...

Металлурги Европы выступили против продолжения импорта полуфабрикатов из РФ Евросоюз должен отклонить запросы от нескольких стран-членов по продлению сроков импорта российских стальных полуфабрикатов. Такое продолжение рискуе...

Гибридные кроссоверы Li Auto критикуют за низкую ликвидность Жалобы поступают от владельцев машин в Китае: якобы всего за четыре месяца владения они теряют более 20 процентов цены. Как сообщает портал «Китайски...

Toyota показал два новых электрокара для Европы, а всего их будет 15 Японская марка расширяет модельную линейку на европейском рынке: в планах до 2026 года расширить линейку машин с нулевым уровнем выбросов до 15 штук....

Когда играю с россиянками, хочется иметь пистолет - Ястремская Даяна Ястремская раскритиковала ситуацию, сложившуюся в мировом профессиональном теннисе. По словам украинки, WTA просто делает вид, что ничего не пр...

Выбор ортопедической мебели: как совместить пользу для здоровья и не навредить интерьеру? В эпоху стремительных технологических инноваций и повышенной заботы о здоровье ортопедическая мебель обретает все большее значение в обустройстве жил...

Почему алкоголик может сорваться после лечения? Вы можете почувствовать тягу к алкоголю через несколько недель, месяцев или даже лет после последней выпивки. Некоторые из этих побуждений могут быть...

Выбираем подарки на Новый год: лучшие наушники на любой бюджет СодержаниеБюджетные наушникиНаушники среднего уровняФлагманские наушникиБюджетные наушникиБюджетные наушники уже давно «научились» играть на очень до...

Камин в квартире — это реально? Если вы хотите обустроить гостиную под стиль 19 века или в более современном стиле хай-тек, стоит задуматься об установке камина. Он станет не только...

Дроны используются для защиты ветряных турбин от льда Влажные и холодные условия – враги энергии ветра. Если на лопастях ротора образуется слой льда, это может привести к дисбалансу вращения и, следовате...

Tesla поставляет пикапы Cybertruck из нержавеющей стали, пытаясь решить производственные проблемы Поскольку производственные проблемы еще предстоит решить, Tesla в четверг поставила клиентам первую дюжину или около того своих футуристических пикап...

РСХБ подвел итоги работы реализации научных проектов в 2023 году Россельхозбанк подвел итоги реализации программ поддержки талантливых студентов и молодых ученых в 2023 году. Об итогах работы на полях III Конгресса...

«Профессия агронома всегда нужна людям» Ей всего 19 лет и уже второй год она живет в Москве – очень далеко от родной Брянки, что в Луганской области. А неделю назад приехала на образователь...

В Госдуме объяснили рекордные объемы нераспроданного жилья в России В России на данный момент идут достаточно большие объемы строительства, которые напрямую влияют на статистику нераспроданного жилья, но это не являет...

Окончена регистрация на Всемирный фестиваль молодежи Завершена заявочная кампания на участие во Всемирном фестивале молодежи, туда поступили сотни тысяч заявок, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разувае...

О важности законодательной поддержки участников СВО и их семей рассказал Валентин Суббот С начала специальной военной операции Брянская областная Дума вместе с Правительством региона инициировала ряд законов, направленных на социальное об...

Стародубский казачий кадетский корпус отпраздновал 15-летний юбилей Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко стал функционировать 1 августа 2008 года, согласно постановлению а...

Не сканируется QR-код со смартфона — почему и что делать? Сканирование QR-кодов помогает быстро выполнять переходы на сайты и другие действия. Но почему со смартфона иногда не сканируются QR-коды и как это и...

Как добавить второй аккаунт в WhatsApp на смартфон? WhatsApp обзавелся новой функцией, с помощью которой можно добавить второй аккаунт в приложение. Что это значит и как добавить второй номер в WhatsAp...

Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус Компания PRO32, которая до 2022 года была эксклюзивным дистрибьютором словацкого разработчика антивирусных решений ESET, выпустила новую версию своег...

Гаджеты недели 28 ноября 2023 года Представляем вашему вниманию: интеллектуальная роботизированная газонокосилка RoboUP T1000P; беспроводная мышь Snoopy Wireless Mouse для детей; полно...

Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает воз...

Какие задачи выполняет аутстаффинг в ритейле Если упростить понятие «аутстаффинг» максимально, получится только одно словосочетание – аренда персонала. Схема такой аренды также проста и понятна....

Эксперты ждут очередного Золотого мяча для Месси После триумфального выступления на футбольном чемпионате мира в Катаре лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал основным претендентом на главную ин...

Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ составляют игроки «Зенита» Пока элитный футбольный дивизион России – Премьер-лига, находится на зимних каникулах, эксперты футбольного финансового рынка обновили ориентировочну...

Как центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Всё больше жителей Приморского края, выбирая продукты в магазине, смотрит на то, где они произведены, издалека ли ехали в Приморье. И нередко предпоч...

Жителей Японии предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой В Японии в эту зиму ожидается всплеск нападений агрессивных и бессонных медведей. Обычно бурые медведи, проживающие в префектуре Хоккайдо, и азиатски...

Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой признан лучшей онлайн-школой для инвесторов Ежегодная премия Investment Leaders Award назвала сильнейших игроков финансового рынка. Победа в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов» заслу...

На игре Олимпиакоса фанатов разогнали газом, в клубе жалуются на мафию Скандальным получился матч 13 тура чемпионата Греции между Волосом и Олимпиакосом из Пиреи. Состоявшийся накануне поединок обе команды доигрывали в м...

Барселона побеждает Атлетико в Ла Лиге Минимальной победой Барселоны завершился центральный матч 15-го тура испанской Ла Лиги. Действующий чемпион принимал на своем поле одного из главных ...

Легендарный взлёт золота Влияние на рынок:3В пятницу и понедельник мы видели легендарные движения по золоту. В пятницу вечером цена поднималась до $2075 на фоне аппетита к ри...

Обвал VIX: грядёт обвал или скучный рост? Влияние на рынок:2Волатильность финансовых рынков опустилась до минимума почти за четыре года, согласно индексу VIX. Этот, так называемый «инде...

Погода в доме: Как легко и просто купить электротехнику для дома в Москве "Важней всего погода в доме". Эта истина одинаково верна и в туманном Лондоне, и в заснеженной Москве. А для того, чтобы в вашей квартире или в загор...

Лучшие игры про Чернобыль на Android Чернобыль – одно из самых известных исторических событий, которое произошло в 1986 году. Эта трагедия оказала огромное влияние на мир и стала источни...

Колонная балка 20к1: особенности и сферы применения Среди всех многочисленных разновидностей чёрного фасонного металлопроката двутавровые колонные балки занимают достойное место по объёмам производства...

Покупка Realme 11 pro plus Сегодня жизнь без связи (то есть телефона, в том числе) не представляется возможной. Приобрести технику, которая бы отвечала запросам пользователя не...

Отдых в Хургаде: что нужно знать Хургада – популярный курортый город Египта, который расположен на западе побережья Красного моря. Туристический сезон в стране длится на протяжении в...

Кантри-исполнители для хорошего настроения Жаркое лето, Вы с родными или друзьями движетесь на автомобиле по раскаленной до предельной температуры автомагистрали.. Или Вы скачете на лошади по ...

Вышел первый трейлер культового мультфильма Гарфилд Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер анимационного фильма Гарфилд. Лента расскажет о рыжем коте, который обожает лазанью и ненавидит ...

Кредитные карты банков – что о них нужно знать перед оформлением Кредитные карты банков: отличия от дебетовых продуктов и условия Кредитки имеют схожие черты как с дебетовыми картами, так и с потребительским кредит...

Банкротство юридических лиц Если компания или организация становятся не состоятельными в финансовом плане, то необходимо пройти завершающую процедуру (такую как банкротство юрид...

Имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде Клиника «Академия VIP» - центр имплантации зубов под ключ в Нижнем Новгороде предлагает все виды стоматологической помощи около 20 лет. Цены на услуг...

Криолиполиз. Холодная сила красоты Красота и стройность тела всегда были в центре внимания современного общества. В поисках идеальных форм и упругой кожи женщины и мужчины используются...

Секс-скандал в НХЛ: хоккеист спал с мамой одноклубника Удивительный скандал разразился в одной из самых известных команд НХЛ Чикаго БлэкХоукс. Руководство команды расторгло контракт с одним из самых титул...

НХЛ: Флорида бьет Монреаль, Миннесота - Нэшвилл Почти все команды-участники НХЛ вышли на площадки минувшей ночью. Состоялось сразу 14 поединков регулярного чемпионата. Среди всех матчей выделим игр...

ВТБ: выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей ВТБ: выдачи ипотеки в России достигнут максимальных 7,6 трлн рублей По оценке ВТБ, в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья...

Сравнение торговых пар на Binance Источник: trading.biz Рынок цифровых активов включает в себя более 2 тысяч различных токенов и монет. Они отличаются друг от друга своими идеями, инн...

В Брянском государственном аграрном университете прошёл родительский день В актовом зале Брянского государственного аграрного университета встречали родителей студентов, обучающихся во всех четырех институтах вуза. Рассказа...

ТОП 5 - Лучшие LED/LASER проекторы для домашних кинотеатров LED/LASER проекторы пока так и не приблизились по ценам к ламповым моделям, а их уже вытесняют большие телевизоры, которые стремительно дешевеют Наст...

Топ 10 - Лучшие проекторы для домашних кинотеатров в жилой комнате Под давлением быстрого снижения цен на телевизоры из обновленной версии обзора полностью исчезли бледные модели проекторов мощностью менее 300 Вт Гла...

Intel демонстрирует сверхбыструю версию Thunderbolt Интерфейс обеспечивает обмен данными с периферийными устройствами на скорости 80 Гбит/с — как только что анонсированная спецификация USB4. Компания I...

OCS предлагает сервисы StormWall для защиты от DDoS-рисков и хакерских атак Компания StormWall предлагает рынку решения в области информационной безопасности — сервисы на основе искусственного интеллекта для защиты от DDoS-ат...

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы Страстный роман двух ярких звездочек российского кино начался в 2010 году и довольно быстро привел к свадьбе. До судьбоносной встречи с первой женой ...

"Амбициозный проект, ставший новым словом в индустрии": Виктор Ветошкин о строительстве газопровода "граница Болгарии – граница Венгрии" Газодобывающую отрасль по праву можно назвать областью постоянного роста. Так, согласно "КоммерсантЪ" к 2022 году только поставки сжиженного природно...

Что лучше брать для стирки: гель или порошок Гели для стирки появились не так давно. Поэтому многие всё же предпочитают покупать стиральные порошки. Но какое из этих средств всё-таки использоват...

Названы самые полезные для сердца продукты Здоровье сердца очень важно для хорошего качества жизни. Помогают в его поддержании определённые продукты. Черника. Она улучшает здоровье сердца благ...

Поездка с риском для жизни: смолянин «налетел» на неожиданное препятствие на дороге в центре города Крышка люка, на которую наехал молодой человек, больно ударила не только по авто, но и по бюджету горожанина. Максим, герой нашей истории, — об...

БЭБ разоблачило растрату в Киевской области при покупке томографа Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области расследуют уголовное производство по факту присвоения ...

KAN Development расширяет инфраструктуру ЖК медицинским сервисом Добробута Услуги клиники станут доступны жителям Файна Таун уже со второго квартала 2022 года, следующее открытие состоится в ЖК Respublika. Это впервые украин...

Удобство загрузки аудиотреков из Интернета Музыка - важная составляющая нашей жизни. Многие из нас любят слушать новинки музыки в пути, в спортзале, дома или на работе. Раньше, чтобы получить ...

Оптимальные правила и сроки хранения чистой питьевой воды в пластиковой таре Каждый заботится о чистой питьевой воде для своей семьи. Многие с целью экономии покупают питьевую воду в больших пластиковых канистрах или бутылях и...

DOOGEE представила новые флагманы Технологические новинки из Поднебесной. Китайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4 в одн...

Хитрость, которую должен знать каждый пользователь Snapchat Если вы пользователь Snapchat, который когда-либо имел несчастье использовать приложение на телефоне Android, то вы наверняка уже в курсе, как хорошо...

Объявлен слоган для Евровидения-2024 Европейский вещательный союз и SVT объявили слоган для международного песенного конкурса Евровидение-2024. Об этом сообщается на официальном сайте. В...

«В практическую плоскость»: на Украине допустили отставку главкома ВСУ Залужного Вопрос отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, со...

«Мне шесть лет»: Бритни Спирс опубликовала неоднозначную запись Американская поп-певица Бритни Спирс в последнее время часто создает поводы для обсуждений. Избавившись от опекунства отца, звезда не прекратила, по ...

«Блочные войны» в Колхозном переулке Смоленска: кто прав в «восстании» автовладельцев Бетонные блоки перегораживают проезд в Колхозном переулке в районе домов №№19 и 19а. Smolnarod попытался разобраться в истории соседских «войн...

Свидетели по делу экс-главы Гагаринского района Романа Журавлева меняют показания Сразу два ключевых свидетеля, которые на этапе следствия изобличали бывшего главу района, на судебном заседании «забыли» о том, как он оказывал на ни...

Матвиенко: Россия точно не пойдёт по пути запрета абортов Некоторые регионы уже начали запрещать аборты в частных клиниках. А власти Нижегородской области и вовсе решили вывести инициативу на федеральный уро...

Боль в шее исчезает. Врач назвала 5 эффективных способов снять напряжение Поначалу боль и напряжение в шее могут казаться незначительными, но со временем игнорировать дискомфорт становится всё труднее. К тому же он может по...

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

Прыжок с парашютом: похож ли он на падение? Вероятно, вполне разумно думать, что выпрыгнуть из самолета и лететь к земле со скоростью 120 миль в час — это как упасть, верно? Но это не совсем та...

В мире: Россия дала ОБСЕ последний шанс «Наш министр жестко и по делу одергивал тех, кто позволял себе хамские выпады в наш адрес». Такими словами политологи описывают результаты первого с ...

В США осудили россиянина якобы за участие во взломе вирусом Trickbot В четверг россиянина признали виновным в причастности к разработке вредоносного ПО Trickbot, которое использовалось для вымогательства средств у пред...

Обучение виртуальной реальности может сократить гендерный разрыв в некоторых задачах Выяснение того, почему мужчины и женщины по-разному справляются с некоторыми задачами, является предметом споров и не имеет научного консенсуса. Одно...

Антивирусная кампания перед Новым годом Наступает последний месяц года, который всегда бывает заполнен приятными предновогодними хлопотами. Параллельно вирусы, грипп и ковид вносят свои кор...

Перечислены полезные свойства мандаринов Мандарины — это фрукты, богатые питательными веществами, и они имеют несколько полезных свойств. Вот некоторые из них: Высокое содержание витам...

Применение Газоанализа в Экологически Ориентированных Проектах: Обеспечение Экологической Безопасности в Металлургии и Добыче Современное развитие индустрии неотделимо от вопросов экологической безопасности и устойчивого развития. В условиях активного экономического роста Ка...

Астрология: Наука или Псевдонаука? Астрология - это древнее искусство, связанное с изучением влияния планет и звезд на судьбу и характер человека. Некоторые считают ее наукой, способно...

Ожесточенное противостояние на льду: "Динамо М" против "ХК Сочи" В предстоящем хоккейном противостоянии между командами "Динамо М" и "ХК Сочи" обещаются эмоциональные моменты, захватывающая борьба и яркие впечатлен...

Показывают ли карты Гугл Гренландию В наше время технологии развиваются с невероятной скоростью, и одним из ярких примеров этого являются карты Гугл. Эти карты предоставляют пользовател...

Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне Мобильный оператор билайн предложил отличную возможность порадовать себя и своих близких полезными подарками — в его интернет-магазине и офисах прода...

Покупатели iPhone 15 Pro Max массово получают подделки прямо от Apple. Что-то тут нечисто! В сети увеличивается количество жалоб покупателей свежих айфонов. О них пишет Phone Arena. Ранее мы рассказывали историю парня, который заказал на са...

В России начались проблемы с мобильным интернетом Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась из-за отсутствия оборудования для сотовых сетей. Об этом сообщает российское издание Извест...

В Україні з’явилось нове медіа для ІТ-ком’юніті Засновником ProIT став український медіа-менеджер, екс-головред РБК-Україна та співвласник “КиївВлада” Антон Подлуцький. Цільовою аудиторією проєкту ...

Проклятие Евгения Зиничева Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы Вадима Сойникова- бывшего сотрудника СЭБ ФСБ РФ, экс-главу аппарата главы МЧС Евге...

Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова Как стало известно Rucriminal.info, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобаль...

Гонщик Формулы-1 собрал 150 тысяч на продаже своего обнаженного календаря Валттери Боттас заработал приличную сумму на продаже календаря на 2024 год с собственными обнаженными фото. Отметим, что на такой шаг пилот Альфа Ром...

Формула-1: Ферстаппен уверенно победил в Бразилии И снова Ред Булл, и снова Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик снова победил в Формуле-1 сезона 2023 года. На этот раз ему не было равных в Гран-при...

Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют...

Вок лапша и рис: основные достоинства блюда, распространенные виды Вок лапшу и рис можно назвать настоящими символами паназиатской кухни. Эта еда, в приготовлении которой задействуется специальная посуда и ингредиент...

Когда наилучшее становится доступнее: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Настоящие легенды с многолетней историей, приобретение которых – это вопрос не только денег, но и характера и… терпения: прежде чем занести деньги в ...

Три кита Subaru: хорошее предложение на Forester, Outback и Crosstrek Дороги кое-где уже в ноябре превратились в каток, поэтому становится ясно: просто хороших зимних шин для уверенной безопасности, возможно, будет недо...

Обновление 6.2.0 для Battlefield 2042 выйдет на следующей неделе Грядущий патч изменит «поведение» оружия (MCS-880, G428, VHX), глушителей и дозвуковых боеприпасов. Также будет модернизирована система прицеливания ...

В Лас-Вегасе представили крупнейшее сферическое здание в мире В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире. Арена MSG Sphere снаружи оборудована огромным экраном и может транслировать любое и...

Что лучше брать для стирки: гель или порошок Гели для стирки появились не так давно. Поэтому многие всё же предпочитают покупать стиральные порошки. Но какое из этих средств всё-таки использоват...

Названы самые полезные для сердца продукты Здоровье сердца очень важно для хорошего качества жизни. Помогают в его поддержании определённые продукты. Черника. Она улучшает здоровье сердца благ...

Как центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей Всё больше жителей Приморского края, выбирая продукты в магазине, смотрит на то, где они произведены, издалека ли ехали в Приморье. И нередко предпоч...

В Совете муниципальных образований Курской области назвали лучшие ТОСы В Совете муниципальных образований Курской области назвали лучшие территориальные общественные самоуправления. Призеры конкурса встретились с замести...

В Курске родителям детей-инвалидов оказывают бесплатную юридическую помощь Юридические вопросы, консультации, касающиеся образования и ранней помощи. В Курске работает семейная приёмная ВОРДИ. Родители, воспитывающие детей с...

Южная Корея вывела в космос спутник на собственной ракете Южная Корея успешно провела третий испытательный полет твердотопливной космической ракеты в рамках усилий по созданию независимой космической системы...

SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 28 ноября, успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки...

Курские правоохранители выявили 150 нарушителей тишины В Курске сотрудники полиции провели рейд с целью поддержания правопорядка и соблюдения норм тишины со стороны автолюбителей вблизи жилых домов. В ход...

В Курске улица Нижняя Луговая начинает покрываться ледяными глыбами В Курске на улице Нижней Луговой проезжая часть покрывается ледяными глыбами, из-за того что, при ремонте дороги не учли особенности участка - бьющие...

Хейни: Бой с Ломаченко – самый сложный в моей карьере Девин Хейни в очередной раз заявил о своей честной победе в бою за звание абсолютного чемпиона мира над Василием Ломаченко. По мнению американского б...

Красюк: Бой Фьюри против Нганну не изменил мнения Усика о британце Александр Усик не собирается недооценивать Тайсона Фьюри перед предстоящим поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом заявил промоутер ук...

Ингаляции амикацина защитили от пневмонии после ИВЛ Французские ученые выяснили, что трехдневный курс ингаляций антибиотика амикацина уменьшил тяжесть пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией л...

Инструменты развития: как маленький оренбургский городок удивил бизнесменов со всей России На днях город Ясный с населением чуть больше 15 тыс. человек стал местом “паломничества” представителей бизнеса из разных регионов страны...

Как Российский экспортный центр помогает продвижению российской продукции на международных маркетплейсах Расскажут эксперты e-commerce на главном экспортном форуме страны До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность рос...

Русская поэма Издательство «Альпина Проза» представляет книгу Анатолия Наймана «Русская поэма». Эта книга — развернутый комментарий Анатолия Наймана к главным, осн...

Марк Галеотти – ATACMS это не панацея Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Марк Галеотти пишет в The Spectator о факторе ракет ATACMS в конфликте между Росс...

Популярное приложение «Метро Москвы» получило серьезное обновление Ежемесячно почти два миллиона пассажиров пользуются удобным и полезным сервисом — приложением «Метро Москвы». Недавно была представле...

В Большом театре смена руководства: эксперты рассказали, чего ждать от Гергиева Распоряжение о назначении Гергиева директором Большого театра сроком на пять лет подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне теперь...

Главный врач Центра СПИД Татьяна Виноградова: "ВИЧ перестал быть смертельным заболеванием" Какова заболеваемость ВИЧ в Петербурге? – Статистика не растет и не снижается. Мы выявляем среди горожан примерно полторы тысячи человек в год....

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за «незаконное» использование персональных данных Депутаты и сенаторы от «Единой России» внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые увеличат наказания за утечки персональных данных, а также введу...

В мире может начаться еще одна война — на этот раз в Южной Америке. Венесуэла заявила претензии на часть соседней Гайаны. Мадуро провел референдум с результатом 95% в поддержку аннексии Голосование на референдуме по присоединению Эссекибо в Каракасе, 3 декабря 2023 года 3 декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении бо...

Intel демонстрирует сверхбыструю версию Thunderbolt Интерфейс обеспечивает обмен данными с периферийными устройствами на скорости 80 Гбит/с — как только что анонсированная спецификация USB4. Компания I...

OCS предлагает сервисы StormWall для защиты от DDoS-рисков и хакерских атак Компания StormWall предлагает рынку решения в области информационной безопасности — сервисы на основе искусственного интеллекта для защиты от DDoS-ат...

Погода в доме: Как легко и просто купить электротехнику для дома в Москве "Важней всего погода в доме". Эта истина одинаково верна и в туманном Лондоне, и в заснеженной Москве. А для того, чтобы в вашей квартире или в загор...

Лучшие игры про Чернобыль на Android Чернобыль – одно из самых известных исторических событий, которое произошло в 1986 году. Эта трагедия оказала огромное влияние на мир и стала источни...

На компьютерные игры в 2021 году ушло 180 млрд долларов В 2021 году более 180 миллиардов долларов в мире потратили на компьютерные игры. Об этом говорится в отчете маркетинговой компании Newzoo о продажах ...

Названа лучшая компьютерная игра 2021 года Лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards стала It Takes Two от студии Hazelight Games. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации также ...

Выбор ортопедической мебели: как совместить пользу для здоровья и не навредить интерьеру? В эпоху стремительных технологических инноваций и повышенной заботы о здоровье ортопедическая мебель обретает все большее значение в обустройстве жил...

Почему алкоголик может сорваться после лечения? Вы можете почувствовать тягу к алкоголю через несколько недель, месяцев или даже лет после последней выпивки. Некоторые из этих побуждений могут быть...

Аренда авто премиум класса в Москве Аренда автомашины премиум-класса выгодна во многих отношениях. Назовем ряд главных причин арендовать роскошный автомобиль. Для чего арендуют эксклюзи...

Когда требуется ремонт чиллеров Чиллером называют крупную холодильную установку, предназначенную для охлаждения жидкостей. Такие устройства используют на промышленных предприятиях и...

Время покупать. Инвесторы набросились на акции Начало года для американского фондового рынка выдалось не самым удачным - в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой цен...

В Минфине придумали, как изменить работу таможни Работа таможенных органов будет улучшаться благодаря изменениям в трех основных направлениях, разработанным министерством финансов. Об этом в среду, ...

Минфин призвали срочно реформировать налогообложение нефтепродуктов Существующая система налогообложения бензина, дизельного топлива и сжиженного газа разрушает здоровую конкуренцию на рынке нефтепродуктов, приводит к...

Шальная стая: бандитский «интернационал» – против России Террористы с Северного Кавказа объединяются под эгидой НАТО То, что определённая часть выходцев с Северного Кавказа обосновалась в странах Европы, пр...

Александр Назаров и другие члены набсовета НОЦ «Инженерия будущего» выбрали новую рабочую формулу Замглавы корпорации «Ростех» Александр Назаров и другие члены наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего» приняли новую рабочую формулу. В связи ...

«Почему он не в колонии?»: Известный адвокат возмущена «щадящим» условным сроком для Навального Лидеру ФБК в 2017 году продлили испытательный срок до 2020 года. Адвокат Сталина Гуревич вновь призывает МВД обратить пристальное внимание на персону...

Уже отпустили? Экс-глава Раменского района активничал в соцсети после ареста за якобы убийство любовницы Проверка на полиграфе косвенно подтвердила вину Андрея Кулакова, сообщают СМИ. После задержания экс-главы Раменского района, на странице подозреваемо...

Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ Президент РФ Владимир Путин впервые посещает выставку «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября. Глава государства, в частности, побыва...

В «Аларм-Моторс» дали прогноз о пике спроса на полноприводный кроссовер OMODA C5 в Петербурге По данным группы компаний «Аларм-Моторс», полноприводная версия городского кроссовера OMODA C5 через три месяца после дебюта на российском рынке уже ...

Введение во храм Пресвятой Богородицы–2023: Чего нельзя делать и о чем говорят приметы 4 декабря православные христиане будут праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы, который входит в число 12 важнейших после Пасхи праздников....

Для чего нужен торговый эквайринг и как его подключить Торговый эквайринг – это способ безналичной оплаты покупок. При подключении такой услуги клиент может рассчитываться за товар или услугу с помощью ка...

Команда знаменитого танцора и хореографа Сергея Горбовского «Top of style» привезла золото главного танцевального чемпионата России 1 мая прошел финал чемпионата «Project 818» в городе Москва. Сильнейшие команды России снова столкнулись в поединке на танцевальной площадке. Несколь...

Станет ли Эльза Арсанова известным продюсером? Популярный блогер звезда реалити-шоу «ХО team reality» и «ХО life sisters» Эльза Арсанова задумалась о том, чтобы снимать сериал. Намерение Эльзы впо...

Руководство РГПУ им. А. И. Герцена покрывало Вишневского в секс-скандалах со студентками – потерпевшая Не так давно стало известно о случаях харассмента со стороны преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Несколько бывш...

Против правды не пойдешь – С журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинение На период внутренней проверки полицейские, задержавшие корреспондента, не смогут исполнять свои обязанности. С журналиста «Медузы» Ивана Голунова сня...

Cyberpunk 2077 Update 2.1 добавит метро с 19 станциями уже 5 декабря Разработчики Cyberpunk 2077 объявили, что намерены выпустить второе значимое обновление Update 2.1, которое будет включать в себя несколько долгождан...

Илон Маск официально открыл продажи электрического внедорожника Cybertruck и объявил цены Во время анонса Tesla Cybertruck в 2019 году, Илон Маск сказал, что автомобиль будет продаваться за $40 000. С тех пор данная цифра не обновлялась, н...

Ингаляции амикацина защитили от пневмонии после ИВЛ Французские ученые выяснили, что трехдневный курс ингаляций антибиотика амикацина уменьшил тяжесть пневмонии, связанной с искусственной вентиляцией л...

Все дело в ставках: россияне резко понесли наличные в банки За ноябрь объем наличных денег в обращении сократился сразу на 318,2 млрд рублей, рассказывает «Российская газета» со ссылкой на статистику Банка Рос...

Ставки на максимумах: как ЦБ поступит с ключевой и к чему готовиться вкладчикам На ближайшем заседании по ключевой ставке Банк России может поднять показатель до 16% или даже 17%, считает руководитель Аналитического центра Банки....

НАПК создал базу похищенных РФ культурных ценностей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает в рамках проекта "Война и искусство" новый раздел - "Украденное наследие...

В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, уничтоженными РФ В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, которые украла или уничтожила Россия. Средства по их продаже пойдут на восстановление домов в...

Время покупать. Инвесторы набросились на акции Начало года для американского фондового рынка выдалось не самым удачным - в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой цен...

Объявлен слоган для Евровидения-2024 Европейский вещательный союз и SVT объявили слоган для международного песенного конкурса Евровидение-2024. Об этом сообщается на официальном сайте. В...

Когда наилучшее становится доступнее: Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Настоящие легенды с многолетней историей, приобретение которых – это вопрос не только денег, но и характера и… терпения: прежде чем занести деньги в ...

Три кита Subaru: хорошее предложение на Forester, Outback и Crosstrek Дороги кое-где уже в ноябре превратились в каток, поэтому становится ясно: просто хороших зимних шин для уверенной безопасности, возможно, будет недо...

Команда знаменитого танцора и хореографа Сергея Горбовского «Top of style» привезла золото главного танцевального чемпионата России 1 мая прошел финал чемпионата «Project 818» в городе Москва. Сильнейшие команды России снова столкнулись в поединке на танцевальной площадке. Несколь...

Станет ли Эльза Арсанова известным продюсером? Популярный блогер звезда реалити-шоу «ХО team reality» и «ХО life sisters» Эльза Арсанова задумалась о том, чтобы снимать сериал. Намерение Эльзы впо...

Появились первые упоминания Windows 11 версии 24H2 В недавно выпущенной инсайдерской сборке Windows 11 для канала Canary энтузиасты обнаружили новую групповую политику под названием «Enable Delegated ...

Анонс Windows 11 Insider Preview Build 23595 (канал Dev) Добрый вечер, друзья! Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 23595 для участников программы Windows Insider, использ...

В Большом театре смена руководства: эксперты рассказали, чего ждать от Гергиева Распоряжение о назначении Гергиева директором Большого театра сроком на пять лет подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне теперь...

Главный врач Центра СПИД Татьяна Виноградова: "ВИЧ перестал быть смертельным заболеванием" Какова заболеваемость ВИЧ в Петербурге? – Статистика не растет и не снижается. Мы выявляем среди горожан примерно полторы тысячи человек в год....

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

Прыжок с парашютом: похож ли он на падение? Вероятно, вполне разумно думать, что выпрыгнуть из самолета и лететь к земле со скоростью 120 миль в час — это как упасть, верно? Но это не совсем та...

Cyberpunk 2077 Update 2.1 добавит метро с 19 станциями уже 5 декабря Разработчики Cyberpunk 2077 объявили, что намерены выпустить второе значимое обновление Update 2.1, которое будет включать в себя несколько долгождан...

Илон Маск официально открыл продажи электрического внедорожника Cybertruck и объявил цены Во время анонса Tesla Cybertruck в 2019 году, Илон Маск сказал, что автомобиль будет продаваться за $40 000. С тех пор данная цифра не обновлялась, н...

Кредитные карты банков – что о них нужно знать перед оформлением Кредитные карты банков: отличия от дебетовых продуктов и условия Кредитки имеют схожие черты как с дебетовыми картами, так и с потребительским кредит...

Банкротство юридических лиц Если компания или организация становятся не состоятельными в финансовом плане, то необходимо пройти завершающую процедуру (такую как банкротство юрид...

«Блочные войны» в Колхозном переулке Смоленска: кто прав в «восстании» автовладельцев Бетонные блоки перегораживают проезд в Колхозном переулке в районе домов №№19 и 19а. Smolnarod попытался разобраться в истории соседских «войн...

Свидетели по делу экс-главы Гагаринского района Романа Журавлева меняют показания Сразу два ключевых свидетеля, которые на этапе следствия изобличали бывшего главу района, на судебном заседании «забыли» о том, как он оказывал на ни...

В Минфине придумали, как изменить работу таможни Работа таможенных органов будет улучшаться благодаря изменениям в трех основных направлениях, разработанным министерством финансов. Об этом в среду, ...

Минфин призвали срочно реформировать налогообложение нефтепродуктов Существующая система налогообложения бензина, дизельного топлива и сжиженного газа разрушает здоровую конкуренцию на рынке нефтепродуктов, приводит к...

В России начались проблемы с мобильным интернетом Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась из-за отсутствия оборудования для сотовых сетей. Об этом сообщает российское издание Извест...

В Україні з’явилось нове медіа для ІТ-ком’юніті Засновником ProIT став український медіа-менеджер, екс-головред РБК-Україна та співвласник “КиївВлада” Антон Подлуцький. Цільовою аудиторією проєкту ...

Для чего нужен торговый эквайринг и как его подключить Торговый эквайринг – это способ безналичной оплаты покупок. При подключении такой услуги клиент может рассчитываться за товар или услугу с помощью ка...

Насколько корректно бесплатное скачивание музыки в Сети? Давайте в этой статье поговорим о том, насколько корректно скачивать недавно вышедшую в свет музыку в сети Интернет, а также о том, насколько это мож...

Основательница магазина корейской косметики рассказала о произволе в Инстаграм Основательница магазина корейской косметики LaskshmiShop рассказала о произволе искуственного интеллекта в ее Инстаграмм аккаунте, на который подписа...

Дороже на 50%: Tesla представила авто Cybertruck В четверг, 30 ноября, компания Tesla провела давно анонсированную презентацию электропикапов Cybertruck, в которой участвовал владелец компании Илон ...

Производители электромобилей увеличили скидки на фоне падения спроса Мировые автопроизводители существенно увеличили скидки на электромобили в попытках замедлить ослабление спроса на них. Об этом пишет Financial Times ...

Инструменты развития: как маленький оренбургский городок удивил бизнесменов со всей России На днях город Ясный с населением чуть больше 15 тыс. человек стал местом “паломничества” представителей бизнеса из разных регионов страны...

Как Российский экспортный центр помогает продвижению российской продукции на международных маркетплейсах Расскажут эксперты e-commerce на главном экспортном форуме страны До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность рос...

Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют...

Вок лапша и рис: основные достоинства блюда, распространенные виды Вок лапшу и рис можно назвать настоящими символами паназиатской кухни. Эта еда, в приготовлении которой задействуется специальная посуда и ингредиент...

Удобство загрузки аудиотреков из Интернета Музыка - важная составляющая нашей жизни. Многие из нас любят слушать новинки музыки в пути, в спортзале, дома или на работе. Раньше, чтобы получить ...

Оптимальные правила и сроки хранения чистой питьевой воды в пластиковой таре Каждый заботится о чистой питьевой воде для своей семьи. Многие с целью экономии покупают питьевую воду в больших пластиковых канистрах или бутылях и...

Южная Корея вывела в космос спутник на собственной ракете Южная Корея успешно провела третий испытательный полет твердотопливной космической ракеты в рамках усилий по созданию независимой космической системы...

SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 28 ноября, успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки...

Применение Газоанализа в Экологически Ориентированных Проектах: Обеспечение Экологической Безопасности в Металлургии и Добыче Современное развитие индустрии неотделимо от вопросов экологической безопасности и устойчивого развития. В условиях активного экономического роста Ка...

Астрология: Наука или Псевдонаука? Астрология - это древнее искусство, связанное с изучением влияния планет и звезд на судьбу и характер человека. Некоторые считают ее наукой, способно...

КНР строит первое в мире подводное хранилище данных Китай начал строительство первого в мире подводного коммерческого хранилища хранения данных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает CGTN. Первый ...

Apple покажет iPhone 15. Чего ожидать Apple готовит показ новинок. 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино компания представит новые iPhone. Событие будет транслирова...

Поездка с риском для жизни: смолянин «налетел» на неожиданное препятствие на дороге в центре города Крышка люка, на которую наехал молодой человек, больно ударила не только по авто, но и по бюджету горожанина. Максим, герой нашей истории, — об...